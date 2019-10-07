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تجديد حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية 15 يوما

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:23 م
تجديد حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية 15 يوما حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "عمرو. ن" 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجُرى معه بمعرفة النيابة لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

 

ووجهت النيابة للمتهم فى القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة  جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.


حبس متهم

مشاركة جماعة إرهابية

حبس متهمين

نيابة أمن الدولة

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