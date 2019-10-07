تجديد حبس صاحب مكتبة بتهمة تزوير أوراق تراخيص السيارات فى التبين

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح التبين، تجديد حبس صاحب مكتب إكسسوارات، 15 يوما ذمة التحقيق، لتزويره أوراق التراخيص.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بورود معلومات لضباط قسم مباحث المرور، بقيام "ط.ع" 46 سنة صاحب مكتب لتجارة اكسسوارات أجهزة الحاسب الآلى ـ دائرة قسم شرطة التبين والسابق اتهامه فى القضية رقم 1096 لسنة 2001م التبين "مصنفات فنية"، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى اصطناع وتزوير ايصالات سحب تراخيص السيارات وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، واتخاذه من محل عمله مكانا لمزاولة نشاطه المؤثم.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه حال تواجده داخل المكتب.

وعثر بداخل المكتب على المضبوطات" 150 إيصال سحب تراخيص " خالى من البيانات " ممهورين بخاتم شعار الجمهورية " جميعهم مزورين " - جهاز كمبيوتر - جهاز لاب توب - ماكينة تصوير ألوان-اسكنر الوان - هارد ديسك- 6 فلاشات - مبلغ مالى 2500 جنيه".

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أيدها، واعترف باصطناع وتزوير إيصالات السحب المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه نظير مبلغ مالى 200 جنيها للإيصال الواحد، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.