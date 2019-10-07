تباين بورصات الخليج فى جلسة اليوم الاثنين..و"الكويت" تواصل الصعود

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفعت بورصة دبى مدفوعا بصعود الأسهم القيادية، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الثانية على التوالى، وارتفعت أيضا بورصة البحرين، فيما عاودت بورصة السعودية تراجعها بضغوط تراجع القطاعات الكبرى، كما واصلت بورصة قطر نزيف الخسائر.

بورصة دبى

تحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للمنطقة الخضراء بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ليرتفع بنسبة 0.78% رابحا 21.65 نقطة ليغلق عند مستوى 2803.08 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 120.4 مليون سهم محققة ما قيمته 127 مليون درهم من خلال تنفيذ 2167 صفقة ل31 سهما، وارتفع 18 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.79%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.92%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.43%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.09%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك المشرق بنسبة 13.64%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5.94%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 6.32%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.28%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.47% رابحا 7.06 نقطة ليغلق عند مستوى 1519.04 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.5 مليون سهم بقيمة 794.3 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 31.17% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.71%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.26% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

بورصة قطر

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.14% خاسرة 14.81 نقطة، لتغلق عند مستوى 10299.03 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 56.6 مليون سهم بقيمة 150.4 مليون ريال قطرى عبر 5393 صفقة، وارتفع 12 سهما، وانخفض 27 سهما ، واستقرت 7 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.91%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.94%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.5%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.21%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.15%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.32%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.91% رابحا 51.4 نقطة ليغلق عند مستوى 5720.59 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.08% رابحاً 66.75 نقطة ليغلق عند مستوى 6232 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.42% رابحاً 19.84 نقطة ليغلق عند مستوى 4724.08 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 130.8 مليون سهم بقيمة 29.2 مليون دينار كويتى عبر 5715 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.97%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.06%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.79%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.56%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.53%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.22%.

وجاء سهم "شركة بيان للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17%، تليه شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 9.84%، ثم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 7.21%، فيما تصدر سهم "شركة كامكو للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.15%، ثم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 8.24%.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.06% خاسرا 84.54 نقطة ليغلق عند مستوى 7878.23 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.31% رابحا 88.70 نقطة ليغلق عند مستوى 3920.68 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 106.3 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 47 شركة، فيما تراجعت 127 شركة.

وتراجع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.66%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.93%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.90%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.79%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.29%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.19%.

وجاء سهم "العبد اللطيف" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.41%، ثم بوان بنسبة 3.36%، ثم بروج للتأمين بنسبة 2.64%، فيما تصدر سهم "متطورة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.79% ثم الأبحاث والتسويق بنسبة 3.95%، ثم المجموعة السعودية بنسبة 3.16%.