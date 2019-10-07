تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر" لـ 3 نوفمبر

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين 3 متهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم فى "أحداث عنف الظاهر"، لجلسة 3 نوفمبر للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد جماد وباهر بهاء الدين، وأمانة سر معتز مدحت ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.