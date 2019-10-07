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بـ"القانون" .. اعرف الفرق بين الأحكام الابتدائية والنهائية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 04:00 ص
بـ"القانون" .. اعرف الفرق بين الأحكام الابتدائية والنهائية الاحكام الابتدائية_أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تفصل المحاكم فى القضايا المختلفة التى تُعرض عليها، وهناك أحكام تكون ابتدائية وأخرى انتهائية، وهناك فرق بينهما.

الأحكام الابتدائية
 

يقصد بالأحكام الابتدائية تلك الأحكام التى تصدر عن محكمة الدرجة الأولى، وهذه الأحكام تكون قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف التى تعد الدرجة الثانية فى درجات التقاضى .

الأحكام النهائية
 

تعد الأحكام الانتهائية كل الأحكام التي لا تقبل الطعن بالاستئناف سواء كانت صادرة عن محكمة الدرجة الأولى في حدود نصابها النهائي أوفي حالة صدرت عن المحكمة الدرجة الثانية، لكن إذا كانت هذه الأحكام صدرت غيابيا تبقى قابلة للطعن بالتعرض.


حكم ابتدائى

حكم نهائيى

حكم اول درجه

حكم غيابى

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