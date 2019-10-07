بعد تعادل الزمالك.. عمرو أديب للأهلى: خلى درع الدورى عندك.. كفاية وجع القلب

كتب محسن البديوى

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه من الأداء المخيب لفريق الزمالك، وتعادله مع إف سى مصر، قائلًا: "عندى اقتراح يريح البلد والناس.. الأهلى يخلى درع السنة اللى فاتت عنده، ونخلص الدورى النهارده، مالوش لازمة وجع القلب.. أول مرة أكون عندي إحساس ان الزمالك مش هياخد المركز التانى".

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، : "معنديش أمل إننا حتى ناخد المركز التاني، كان بيبقى عندي أمل ناخد الدورى، بلاش وجع قلب وتعب ومصاريف".

ووجه رسالة لمحموود الخطيب رئيس النادي الأهلي قائلًا:" خلي الدرع عندك، احنا اتعادلنا مع فريق مش قادر افتكر اسمه، والأهلي بيدخل أهداف بالخمسات والأربعات، خدوا الدوري وعليه بوسة، بقلب صافي ونية صافية، بدل حرقة الأعصاب".