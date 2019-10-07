بعد الحيثيات.. 12محطة فى إعادة محاكمة 28 متهما بـ"اقتحام الحدود الشرقية"

كتب إيهاب المهندس

بعد أيام من صدور حكم المؤبد والمشدد لقيادات الإخوان، بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حيثيات حكمها فى القضية وتوجد العديد من المحطات الهامة بالدعوى منها ...

المحطة الأولى .. أنكار التهم

مع نظر أولى الجلسات فى 26 فبراير 2017، تلا ممثل النيابة أمر إحالتهم وطالب بتطبيق نص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة عليهم، وأنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم.

المحطة الـ 2 .. رد المحكمة

خلال نظر ثالث الجلسات قررت المحكمة فى 29 مارس 2017، وقف سير الدعوى لنظر طلب رد المحكمة المقدم من دفاع المتهم محمد البلتاجى

المحطة الـ 3 .. تغريم البلتاجى

بعد وقف سير الدعوى للنظر فى طلب رد المقدم من دفاع المتهم محمد البتاجى، قررت محكمة الاستئناف رفض الطلب وقررت تغريم المتهم.

المحطة الـ 4 .. طلب مبارك للشهادة

فى جلسة 17 مايو 2017 طلب فريق الدفاع سماع أقوال العديد من الشهود وكان على رأسهم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.

المحطة الـ 5 ..سماع الشهود

استمعت المحكمة لـ 44 شاهد بالقضية فى 12 يونيو 2017 استمعت لأقوال العميد خالد عكاشة مسئول إدارة الحماية المدنية بسيناء، ومن أبرز الشهود الذين استمعت لهم المحكمة الرئيس الأسبق مبارك اللواء حبيب العادلى، واللواء عادل عزب.

المحطة الـ 6 .. فض الأحراز

وفضت المحكمة العديد من الأحراز فى الدعوى ومنها صور وفيديوهات لاقتحام سجن المرج، وسجن وادى النطرون وتخريب الممتلكات العامة ومكالمة لمرسى مع قناة الجزيرة، والعديد من الصور لتخريب سجون المرج ووادى النطرون وأبو زعبل.

المحطة الـ 7.. الادعاء بمليار جنيه

أدعى ممثل الدولة فى جلسة 21 أغسطس 21 أغسطس 2017، مدنيا ضد المتهمين بمبلغ مليار جنية كتعويض مدنى مؤقت.

المحطة الـ 8 .. حبس البتاجى

فى 15 فبراير 2018، وجهت المحكمة للمتهم محمد البتاجى تهمة إهانة المحكمة وقررت حبس المتهم سنة عقب الجلسة.

المحطة الـ 9 ..مرافعة تاريخية للنيابة

فى جلسة 7 أبريل 2019 استمعت المحكمة لمرافعة النيابة وجاء فيها : خرب المجرمون أبنيتها، قصدوا السجون وهربوا المجرمين، استخدموا كل الوسائل للوصول إلى سدة الحكم، من ترويع وتهريب، أثاروا الفتن، غدروا بمصر ، وقيادات الإخوان ذهبت للسلطة على جثث المصريين.

المحطة الـ 10.. مرافعة الدفاع

استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع على مدار 16 جلسة بدأتها فى جلسة 14 أبريل 2018 وكان آخرها جلسة 13 يوليو 2019، والتمس دفاع المتهمين البراءة وانتفاء التهم الموجهة للمتهمين.

المحطة الـ 11 .. حكم المؤبد والمشدد والبراءة

فى 7 سبتمبر 2019 قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمحمد بديع والبلتاجى و9 آخرين وانقضاء الدعوى الجنائية لمحمد مرسى لوفاته، والمشدد 15 سنة لصبحى صالح و7 آخرين، وبراءة صفوة حجازى و8 آخرين.

المحطة الـ 12 .. إيداع الحيثيات

فى مطلع شهر اكتوبر الجارى أودعت المحكمة حيثيات حمها وتحدثت المحكمة فى نبذة عن تأسيس الجماعة ومطامعها فى الحكم وكيف تم التخطيط لاقتحام الحدود وقالت المحكمة فى الحيثيات : إنهم ليسوا أصحابَ قضايا فكرية يدافعون عنها، أو مبادئ عقائدية يتمسكون بها، بل يسعَونَ من خلال دعواتِهم الباطلة إلى تسييس الدين واتخاذِه مطية لتحقيق مكاسب سياسية لزيادةِ نفوذِهم الطائفي، وقَبله وبَعده مصالِحهم الشخصيةِ المشبوهةِ.