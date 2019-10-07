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بركان مكسيكى يثور 14 مرة فى ليلة واحدة ويطلق كميات من الرماد البركانى

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 07:17 ص
بركان مكسيكى يثور 14 مرة فى ليلة واحدة ويطلق كميات من الرماد البركانى بركان _ صورة أرشيفية
مكسيكو سيتى /أ ش أ/

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فى ظاهرة نادرة شهدت المكسيك ثوران البركان كوكوكاتيبتل، أكثر البراكين نشاطا فى البلاد، 14 مرة فى ليلة واحدة منذ أيام.

ورصدت وكالة الكوارث المكسيكية فوران البركان بعد منتصف الليل واستمر الثوران من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل إلى ما بعد السابعة صباحا.

وذكر مركز منع الكوارث فى اليابان أن الثوران المتتالى ليلة الأربعاء الخميس أعقبه ثوران يوم الخميس ثم ثورانه ثلاث مرات يوم الجمعة مما أدى لانطلاق غازات ودخان وكميات من الرماد البركانى من فوهة البركان.

وحذر المركز المواطنين ، وطلب منهم الابتعاد عن المناطق القريبة من البركان خاصة بالقرب من فوهة البركان بسبب الخطر الناجم عن الشظايا الباليستية ، وفى حالة هطول الأمطار يتعين عليهم ترك الأودية القريبة تحسبا لخطر وقوع انهيارات أرضية".

 


بركان مكسيكى

الرماد البركانى

بركان

المكسيك

رماد بركانى

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