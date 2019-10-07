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ايطاليا تعثر على هياكل عظمية خلال عمليات حفر أسفل مترو أنفاق روما

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:09 م
ايطاليا تعثر على هياكل عظمية خلال عمليات حفر أسفل مترو أنفاق روما هيكل عظمى أسفل مترو أنفاق روما
كتبت فاطمة شوقى

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اكتشف السلطات الإيطالية على ثلاثة هياكل عظمية خلال عمليات الحفر أسفل إحدى محطات المترو فى وسط روما، بإيطاليا، يعتقد أنها تعود للعصر الرومانى ، حسبما قالت وكالة "انسا" الإيطالية.

وأشارت الوكالة الإيطالية ، إلى أنه  خلال قيام العمال بأعمال الحفر لمحطة مترو جديدة بالقرب من محطة مترو "بيراميد التابعة للخط "ب" لمترو روما، تم العثور على هيكل واحد سليم لذكر أسماه السكان المحليون باسم محطة "بيراميد" حيث اكتشف وتعنى ترجمتها بالعربية "الهرم"، كما تم العثور على بقية الهياكل الأثرية لأم وطفل.

وانتقلت السلطات المحلية عقب الاكتشاف مباشرة، لتطويق محيط المنطقة، حتى يتمكن علماء الآثار من اكتشاف العظام بعناية، وهو ما أتاح لهم اكتشاف هيكل المرأة والطفل.

وقالت هيئة الرقابة على التراث الأثري فى روما إن الهيكل العظمى يعود إلى زمن الإمبراطورية الرومانية، لكن مع ذلك لم يتم تحديد العمر الدقيق لبقايا المومياء.

ويعتقد الخبراء أن الرومان الثلاثة ربما كانوا عائلة واحدة، وأنهم قد يكونوا جزءًا من مقبرة "فيا أوستيانس"، أحد أفضل المقابر القديمة المحفوظة فى روما، حيث تم العثور على هيكل الأم والطفل محاطين بالمسامير المعدنية، مما يشير إلى احتمالية دفنهما فى تابوت خشبى قد تآكل منذ آلاف السنين.


ايطاليا

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مومياء الهرم

مترو روما

اخبار ايطاليا

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