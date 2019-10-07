انخفاض أسعار الفاصوليا 15 جنيها للكيلو وزيادة المعروض فى سوق العبور

كتب أحمد حمادة

أكد حاتم النجيب نائب رئيس رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الفاصوليا شهدت تراجعا كبيرا مع نهاية شهر سبتمبر، مشيرا إلى أن الأسعار تراجعت لأكثر من 15 جنيها مع بداية الشهر الماضى.

وأضاف النجيب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ظهور المحصول الجديد ساهم بصورة كبيرة فى زيادة المعروض بالسوق، مشيرا إلى أن الأسعار تتراوح حاليا بين 10 - 12 جنيها في حين كان يتراوح السعر الشهر الماضي بين 20-28 جنيها للكيلو.

وأشار النجيب إلى أن أسعار الخضراوات شهدت انخفاضا كبيرا هذا الموسم مقارنة بالعام الماضى، مشيرا إلى أن نسبة الانخفاض بلغت لما يقرب من 40٪ لبعض الأصناف.