النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة سرقة الشقق السكنية بالسلام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة ضبط متهمين بسرقة الشقق السكنية لمدينة السلام.

كانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة فى القبض على عاطلين أثناء سرقتهما للشقق السكنية والاستيلاء على محتوياتها بمنطقة السلام، تحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة السلام، بلاغًا من الأهالى يفيد بقيام عاطلين، بسرقة عدد من الشقق السكنية بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية، واقتادتهما رجال المباحث إلى القسم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.