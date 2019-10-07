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النقل تتعاقد لشراء 4 ماكينات ألمانية لحفر الخط الرابع لمترو الأنفاق

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:03 م
النقل تتعاقد لشراء 4 ماكينات ألمانية لحفر الخط الرابع لمترو الأنفاق ماكينات حفر المترو ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أعلنت وزارة النقل التعاقد مع شركة هيرنكنشت الألمانية لتوريد 4 ماكينات حفر عملاقة جديدة لاستخدامها فيى تنفيذ أعمال حفر الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ الأعمال بالشركات المصرية وبأيد مصرية.

وأوضحت وزارة النقل أنه فى أعقاب زيارة مسئولون بالوزارة شركة هيرنكنشت بألمانيا للمشاركة وإلقاء كلمة مصر فى احتفالية تكريم الحكومة الألمانية للشركة لإنتاجها المتميز لماكينات حفر الأنفاق أنها تأمل استمرار الدعم الفنى المقدم من شركة هرنكنشت في مجال إدارة وتشغيل مشروعات ماكينات حفر الأنفاق لضمان نجاح هذا المشروع الكبير .

وأضافت وزارة النقل أن المسئولين طلبوا خلال لقاء المدير التنفيذى للشركة  مطلبين الاول هو تدريب وتأهيل 160 مهندس وفنى مصرى من الشركات المصرية وهيئة الإنفاق على إدارة وتشغيل وقيادة ماكينات حفر الإنفاق والثاني هو إنشاء مركز خدمة وصيانة وتصنيع أجزاء من الماكينات فى أحد المناطق الصناعية فى مصر لخدمة الماكينات التى تعمل فى مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط.

وأكدت الوزارة أن الشركة رحبت بذلك اقتناعا منها بأهمية السوق المصرى ووجود مصر فى قلب الشرق الأوسط واقتناع الشركة والشعب الالمانى بامكانيات المهندسين والفنيين المصريين، خاصة بعد أن التعامل المشترك أثناء حفر أنفاق قناة السويس سواء فى القدرة على العمل لأوقات طويلة وتحت أصعب الظروف وقدرتهم العالية على حل المشاكل التى تقابلهم اثناء التنفيذ والمعدلات العالية فى التنفيذ التى تفوقوا فيها على الألمان أنفسهم ووافقت الشركة على هذين المطلبين، على أن يتم طرحمها رسميا على  المستشارة الألمانية.


الخط الرابع للمترو

مترو الهرم

ماكينات حفر للمترو

الخط الرابع

المانيا

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