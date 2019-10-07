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النظام الغذائى النباتى يقلل أمراض القلب ويزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:00 ص
النظام الغذائى النباتى يقلل أمراض القلب ويزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النظام النباتى - ارشيفية
كتبت إيناس البنا

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وجد الباحثون أن الأشخاص النباتيين قد يواجهون خطر الإصابة بأمراض القلب أقل من الذين يتناولون اللحوم ولكنهم يواجهون  زيادة احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية.

ووفقًا للتقرير موقع "everydayhealth" فبالرغم من أن الوجبات الغذائية التي تعتمد على تجنب اللحوم أو جميع المنتجات الحيوانية تكتسب الكثير من المزايا لكونها صحية وتسهم في إنقاص الوزن،  لكن قد يكون هناك لهذه النظم الغذائية، خطر كبير لنوع معين من السكتة الدماغية.

وأرجع التقرير ذلك إلى أنه من المعروف أن مستوى الكولسترول المنخفض يحمي من الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ولكن تشير بعض الأدلة الحديثة إلى أن انخفاض الكولسترول في الدم قد يكون مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بالسكتة النزفية الذى ترتفع فرص الإصابة به عند الأشخاص النباتيين.

 

لماذا يرتبط الأكل النباتى بزيادة الستكة الدماغية

وأظهرت الأبحاث أن أنماط الأكل النباتي، مثل النظم الغذائية النباتية والوجبات النباتية، قد تقلل من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب وربما تساعد في علاجها مثل داء السكري من النوع 2 على سبيل المثال.

ومع ذلك، إذا تم اتباعها بشكل غير صحيح، يمكن أن تشكل الوجبات الغذائية النباتية خطرًا كبيرًا على نقص المواد الغذائية مثل فيتامين ب 12 الذى قد يساهم في زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية  لكن الأدلة ليست قاطعة.

ووفقًا لجمعية السكتة الدماغية الأمريكية ، فإن النوع الأكثر شيوعًا من السكتة الدماغية النزفية يحدث عندما تنفجر الأوعية الدموية في الدماغ وتسرب الدم إلى الأنسجة المحيطة.

ويؤدي النزيف إلى موت خلايا الدماغ والجزء المصاب من الدماغ يتوقف عن العمل بشكل صحيح، ولكن ما يقرب من 9 من أصل 10 لا يعانون من النزيف ولكنهم يعانون من نقص التروية.

كيف يمكن أن يساعد تناول السمك في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

تشير الدراسات الطبية إلى أن النباتيين ربما لا يحصلون على ما يكفي من أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية في نظامهم الغذائي.

لذا تقدم الأسماك الدهنية، مثل السلمون والرنجة والسردين وسمك السلمون المرقط، أحماض أوميجا 3 الدهنية، وتوصي جمعية القلب الأمريكية بتناول حصتين من هذه الأنواع من الأسماك كل أسبوع لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

ويشير الأطباء وفقًا لتقرير الموقع: "على الرغم من أن بعض المكسرات والزيوت توفر أوميجا 3، فإن الأشكال النباتية من هذه المغذيات لا تستخدم بكفاءة عالية من قبل الجسم، في حين أننا قادرون على معالجة أوميجا 3 من الأسماك بسهولة تامة".

فمن المحتمل أن يؤدي نقص بعض العناصر الغذائية المعتمدة على الحيوانات، مثل الدهون الصحية إلى تعريض النباتيين والنباتيين لخطر الإصابة بسكتة دماغية نزفية، لذا فإن الأسماك تميل إلى أن تكون أقل في الكولسترول من اللحوم وأقل عرضة للتسبب في التهاب الأوعية الدموية.

 

 


النظام النباتى

أمراض القلب

السكتة الدماغية

الدهون الصحية

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