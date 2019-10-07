النتائج الأولية تظهر تقدم المعارضة فى الانتخابات التشريعية بكوسوفو

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أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية فى كوسوفو تصدر "حزب تقرير المصير" المعارض للسباق الانتخابى.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن "حزب تقرير المصير" حصل على 26 % من الأصوات، متقدما بشكل طفيف على "حزب رابطة كوسوفو الديمقراطية"، الذي حصل على 25 % من الأصوات.

كما أظهرت نتائج مفوضية الانتخابات، بعد فرز 80 % من الأصوات، احتلال "حزب كوسوفو الديمقراطي" المركز الثالث، بعد حصوله على 21.15 %، في حين حصلت قائمة يرأسها رئيس الوزراء المستقيل راموش هاراديناي على 11.6 % من الأصوات.