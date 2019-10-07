النتائج الأولية تظهر تقدم المعارضة فى الانتخابات التشريعية بكوسوفو

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية فى كوسوفو تصدر "حزب تقرير المصير" المعارض للسباق الانتخابى.
وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن "حزب تقرير المصير" حصل على 26 % من الأصوات، متقدما بشكل طفيف على "حزب رابطة كوسوفو الديمقراطية"، الذي حصل على 25 % من الأصوات.
كما أظهرت نتائج مفوضية الانتخابات، بعد فرز 80 % من الأصوات، احتلال "حزب كوسوفو الديمقراطي" المركز الثالث، بعد حصوله على 21.15 %، في حين حصلت قائمة يرأسها رئيس الوزراء المستقيل راموش هاراديناي على 11.6 % من الأصوات.
النتائج الأولية تظهر تقدم المعارضة فى الانتخابات التشريعية بكوسوفوالإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:38 ص
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أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية فى كوسوفو تصدر "حزب تقرير المصير" المعارض للسباق الانتخابى.
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