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اللجان الشعبية الفلسطينية تدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى خلال عيد الغفران

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 07:45 م
اللجان الشعبية الفلسطينية تدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى خلال عيد الغفران المسجد الأقصى المبارك
كتب- هاشم الـفخرانى

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دعت اللجان الشعبية للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك اليوم الاثنين، إلى شد الرحال إليه للدفاع عنه في وجه المستوطنين المتطرفين ،خلال الأعياد اليهودية التي تمتد ليومين المعروفة بأعياد "عيد الغفران".

 

وكالة صفا الفلسطينية
وكالة صفا الفلسطينية

 

وقالت اللجان في بيان لها نشرته وكالة "صفا" الفلسطينية ، أن التواجد الدائم أمام المستوطنين، خلال الأيام القادمة سيفشل مخططاتهم الرامية إلى تقسيمه زمانياً ومكانيا ، مؤكدة فى بالقول " "سنبقى الأوفياء لمسجدنا ندافع عنه في وجه غطرسة المحتل وقطعان مستوطنيه، وستبقى بوصلتنا نحو القدس والأقصى، لن نخذله ولن نتراجع حتى التحرير القريب".

 

 


اسرائيل

فلسطين

اللجان الشعبية الفلسطينية

القدس

المسجد الأقصى

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