الكاتب الصحفى إبراهيم حجازى: لابد من استلهام نصر أكتوبر والشباب قوة مؤثرة

قال إبراهيم حجازى، الكاتب الصحفى بجريدة الأهرام، وأحد الضباط الذين شاركوا فى حرب 6 أكتوبر، إن الشعب المصري تحمل مرارة الهزيمة، بعد نكسة 67، واستطاع تحمل الصعاب والوقوف بقوة خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة لاستعادة الأرض وتحقيق الانتصار.

وأضاف حجازى، في كلمته اليوم الإثنين، بندوة جامعة القاهرة، فى إطار احتفال الجامعة بانتصارات أكتوبر، أن الجيش والشعب ليس "إيد واحدة بلا جسد واحد"، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر "حاجة تانية"، ولابد من الاستفادة من الوعى واستلهام انتصار أكتوبر.

وأشار حجازي، إلى أن الشباب عمود الدولة والقوة المؤثرة في البيت المصري، قائلاً: " أوعوا تخافوا علي مصر وجيشها موجود، ونقطة مهمة فاصلة فى هذه الحرب، وكل القيادات العسكرية فى العالم قالوا إن مصر عمرها ما هتعرف تحارب".

وأضاف حجازى، أن الجيش المصرى اقتحم القناة وعمل 81 فتحة في خط بارليف أقوى خط دفاعى فى العالم.

كما أكد حجازى، لابد من الوقوف خلف القوات المسلحة فى حرب اليوم ضد الإرهاب، وعدو يقف خلفه 5 أو 6 أجهزة مخابرات خارجية، وكذلك قطر، مستنكرا ما تفعله دولة يقال عنها أنها دولة شقيقة وعربية، مبينا أن حرب أكتوبريجب استلهامها.