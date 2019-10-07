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القضاء العسكرى اللبنانى يصدر أحكاما بالسجن المؤبد بحق إرهابيين من تنظيم داعش

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 04:11 م
القضاء العسكرى اللبنانى يصدر أحكاما بالسجن المؤبد بحق إرهابيين من تنظيم داعش العميد الركن حسين عبد الله رئيس المحكمة العسكرية اللبنانية
أ ش أ

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أصدرت محكمة عسكرية لبنانية، فى جلستها المنعقدة اليوم، أحكاما بالأشغال الشاقة المؤبدة غيابيا ضد عنصرين هاربين ينتميان لتنظيم (داعش) الإرهابي، أحدهما لبنانى والآخر سورى الجنسية، وذلك لإدانتهما بارتكاب جرائم الانضمام للتنظيم وتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والدولة اللبنانية.
 
وقضت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، فى القضية الأولى، بمعاقبة محمد الإيعالى والملقب بـ (أبو البراء اللبناني) بالأشغال الشاقة المؤبدة غيابيا وتجريده من حقوقه المدنية، وذلك لإدانته بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى والقتال ضمن صفوفه.
 
وتضمن الحكم معاقبة متهم يحمل الجنسية السورية بالسجن لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ مليون ليرة لبنانية (666 دولارا) وذلك لإدانته بارتكاب جريمة تقديم الدعم المالى إلى مجموعة إرهابية، عبر قيامه بتحويل أموال إلى إرهابيين فى سوريا مع علمه بأغراضهم وأنهم سيستخدمون المبالغ المحولة إليهم فى تمويل تنفيذ عمليات عدائية وجرائم إرهابية.
 
وعاقبت المحكمة العسكرية، فى قضية ثانية، إرهابيا يحمل الجنسية السورية يدعى حسام قرقور بالأشغال الشاقة المؤبدة غيابيا وتجريده من حقوقه المدنية، وذلك لإدانته بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى مستهدفا القيام بعمليات إرهابية والقتال ضد قوات الجيش اللبناني، والعمل على النيل من سلطة الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية.
 
وتضمن الحكم فى القضية معاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن سنة واحدة للأول والحبس لمدة شهر واحد للثاني، وذلك لإدانتهما عن جريمة مساعدة مجموعة إرهابية وتقديم الدعم اللوجستى لها.
 

لبنان

القضاء العسكرى فى لبنان

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تنظيم داعش

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