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الغرفة العربية البرتغالية تطالب بإنشاء خطوط جوية بين القاهرة ولشبونة

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 01:55 م
الغرفة العربية البرتغالية تطالب بإنشاء خطوط جوية بين القاهرة ولشبونة مجلس الأعمال المصرى البرتغالى
كتب إسلام سعيد

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قال اجبرو نابلس رئيس الغرفة العربية البرتغالية إننا نتابع باهتمام كبير التغيرات العميقة التى حدثت في مصر ومؤسساتها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، واصفا مصر بأنها  بلد جديدة تحت قيادته.
 
وأضاف خلال منتدى الأعمال المصري البرتغالي اليوم الاثنين، أن الغرفة العربية البرتغالية ستعمل على إزالة العقبات بين التى تواجه المستثمرين والقضاء على البيروقراطية التى تعوق زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أنه على الرغم من زيادة صادرات البرتغال إلى السوق المصري من 21 مليون يورو في 2017 الى 133 مليون يورو في 2018 إلا أن معدلات الزيادة لا ترقى إلى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين .
 
وأكد نابلس على ضرورة إنشاء خطوط جوية مباشرة بين القاهرة ليشبونة منوها الى أنه طول فترة شحن البضائع تعوق زيادة حركة التجارة بين البلدين .

صادرات مصر

مجلس الأعمال المصري البرتغالي

الغرفة التجارية البرتغالية

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