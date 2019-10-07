الغردقة تستضيف بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو الجمعة المقبل

وتستعد مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، لإستقبال بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو لعام 2019، فى نسختها الثالثة كأول مدينة عربية تقام بها البطولة العالمية بمنتجع سهل حشيش فى الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجارى.

وكانت قد تم تنظيم تلك البطولة من قبل مرتين فى رودس باليونان، حيث يتولى الإتحاد الأفريقى التنسيق مع الإتحاد المصرى وفرع البحر البحر الأحمر للتايكوندو ويتم تنظيم البطولة بمشاركة 15 دولة و 72 لاعب ولاعبة، بحضور رئيس الإتحاد الدولى وعدد من رؤساء الإتحادات العالمية .