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الغردقة تستضيف بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو الجمعة المقبل

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:43 م
الغردقة تستضيف بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو الجمعة المقبل التايكوندو - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تستضيف مدينة الغردقة، يوم الجمعة المقبل، بطولة العالم الشاطئية للتايكوندوا، وذلك بمنطقة سهل حشيش، جنوب الغردقة، تحت تحت رعاية محافظة البحر الأحمر ووزارة الشباب والرياضة والإتحاد الأفريقى، والمصرى للتايكوندو. 

وتستعد مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، لإستقبال بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو لعام 2019، فى نسختها الثالثة كأول مدينة عربية تقام بها البطولة العالمية بمنتجع سهل حشيش فى الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجارى. 
 
وكانت قد تم تنظيم تلك البطولة من قبل مرتين فى رودس باليونان، حيث يتولى الإتحاد الأفريقى التنسيق مع الإتحاد المصرى وفرع البحر البحر الأحمر  للتايكوندو ويتم تنظيم البطولة بمشاركة 15 دولة و 72 لاعب ولاعبة، بحضور رئيس الإتحاد الدولى وعدد من رؤساء الإتحادات العالمية .
 

 


البحر الاحمر

الغردقة

بطولة العالم الشاطئية للتايكوندوا

الاتحاد المصري للتايكوندوا

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