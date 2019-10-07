الغردقة تستضيف بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو الجمعة المقبل

تستضيف مدينة الغردقة، يوم الجمعة المقبل، بطولة العالم الشاطئية للتايكوندوا، وذلك بمنطقة سهل حشيش، جنوب الغردقة، تحت تحت رعاية محافظة البحر الأحمر ووزارة الشباب والرياضة والإتحاد الأفريقى، والمصرى للتايكوندو.
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
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تستضيف مدينة الغردقة، يوم الجمعة المقبل، بطولة العالم الشاطئية للتايكوندوا، وذلك بمنطقة سهل حشيش، جنوب الغردقة، تحت تحت رعاية محافظة البحر الأحمر ووزارة الشباب والرياضة والإتحاد الأفريقى، والمصرى للتايكوندو.
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