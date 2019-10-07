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العربية: الولايات المتحدة لا تؤيد العملية العسكرية التركية في سوريا

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 11:36 م
العربية: الولايات المتحدة لا تؤيد العملية العسكرية التركية في سوريا سوريا - أرشيفية
كتب هيثم سلامة

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أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، وفقا البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تؤيد العملية العسكرية التركية في سوريا.

وأضافت، :"أوضحنا للأتراك بأنه لا يجب أن يراق دم أي أميركي في أي عمليات عسكرية، وأن تركيا ستكون مسئولة عن أمن المدنيين وعن تقديم أي مساعدات إنسانية".

وتابعت، نقلا عن وكالة رويترز، أن مسئول أمريكي كبير أكد قرار ترمب سحب القوات لا يمثل انسحابا من سوريا.

وجدير بالذكر أن قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال كلمته  إنه ليس متحيزا لأحد بقرار سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، موضحا أنه قد أبلغت أردوغان بعدم  السماح بإصابة أى جندى أمريكى، وأنه حال حدوثه ستكون هناك مشكلة كبيرة"، مستطرداً:"لن نقبل بإعادة 50 أو 60 ألف متطرف من سوريا إلى جوانتانامو".

 

 

 

 

 

 

 


العدوان التركى

شمال سوريا

سوريا

ريف منبج

أردوغان

ترامب

البيت الأبيض

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