العدد الجديد من مجلة "نور" يتناول ملحمة انتصارات أكتوبر

تزامنًا مع احتفالات 6 أكتوبر المجيدة، صدر العدد الجديد من مجلة "نور" للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وتصدّر العدد الجديد لوحة معبرة ببراعة عن ملحمة انتصارات أكتوبر العظيم.
وتضمن العدد الجديد مجموعة من القصص الخاصة بهذه المناسبة المجيدة أبرزها : "فى بيت جدى جندى" و "أسامة والوطن"، كما يتضمن العدد كلمات أغنية "جيش العبور"، التى أنتجتها المنظمة احتفالا بمرور 46 عاما على نصر أكتوبر المجيد، وبدأ عرضها على الفضائيات تزامناً مع الاحتفالات.
الجدير بالذكر أن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، ومجلة نور، انتجوا نشيد غنائى جديد بعنوان "نشيد جيش العبور"، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم.
والنشيد الغنائى من أشعار الدكتور محمد أحمد سرحان، وألحان وتوزيع موسيقى إبراهيم أحمد، وغناء كل من نيفين عبد المنعم، ومحمد إدريس، ونورهان عبد المنعم، ومريم النجار، ولوجى هانى".
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