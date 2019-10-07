سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 05:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

العدد الجديد من مجلة "نور" يتناول ملحمة انتصارات أكتوبر

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:26 م
العدد الجديد من مجلة "نور" يتناول ملحمة انتصارات أكتوبر العدد الجديد من مجلة "نور"
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تزامنًا مع احتفالات 6 أكتوبر المجيدة، صدر العدد الجديد من مجلة "نور" للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وتصدّر العدد الجديد لوحة معبرة ببراعة عن ملحمة انتصارات أكتوبر العظيم.
 
وتضمن العدد الجديد مجموعة من القصص الخاصة بهذه المناسبة المجيدة أبرزها : "فى بيت جدى جندى" و "أسامة والوطن"، كما يتضمن العدد كلمات أغنية "جيش العبور"، التى أنتجتها المنظمة احتفالا بمرور 46 عاما على نصر أكتوبر المجيد، وبدأ عرضها على الفضائيات تزامناً مع الاحتفالات.
 
الجدير بالذكر أن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، ومجلة نور، انتجوا نشيد غنائى جديد بعنوان "نشيد جيش العبور"، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم.
 
والنشيد الغنائى من أشعار الدكتور محمد أحمد سرحان، وألحان وتوزيع موسيقى إبراهيم أحمد، وغناء كل من نيفين عبد المنعم، ومحمد إدريس، ونورهان عبد المنعم، ومريم النجار، ولوجى هانى".
 
 
 

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

مشيخة الازهر

نصر اكتوبر

مجلة نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مجلة "نور" التابعة لمنظمة خريجى الأزهر تعقد ورشة لأبناء الوافدين من نيجيريا والنيجر

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 03:28 م

مجلة "نور" التابعة لمنظمة خريجى الأزهر تستضيف أبناء الوافدين من كازاخستان

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:57 م

صور.. الأزهر يقرر كتابى "طاقة نور" و"أسود الوطن" على طلاب الأول والثانى الإعدادى.. الإصداران من إنتاج مجلة نور.. مقارنة بين مسيرة محمد صلاح وآخر اختار داعش.. وانفجار الكاتدرائية ومذبحة بئر العبد أبرز الدروس

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 09:00 ص

بالصور.. «وطن بلا ارهاب».. مجلة نور تزور أطفال معهد الأورام

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس المحكمة الدستورية يهنئ رئيس مجلس الدولة بالمنصب الجديد

رئيس المحكمة الدستورية يهنئ رئيس مجلس الدولة بالمنصب الجديد

وفاة الممثلة الأمريكية ديان كارول عن 84 عاما.. وأوبرا وينفرى تصفها بالأسطورة

وفاة الممثلة الأمريكية ديان كارول عن 84 عاما.. وأوبرا وينفرى تصفها بالأسطورة

التأديبية تعاقب مدير مديرية الأوقاف لإغلاقه دور أعلى مسجد

التأديبية تعاقب مدير مديرية الأوقاف لإغلاقه دور أعلى مسجد

التأديبية تجازى مخرج لم يلتزم بسيناريو فيلم بالخصم من أجره

التأديبية تجازى مخرج لم يلتزم بسيناريو فيلم بالخصم من أجره

السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية

السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية

البورصة تربح 11 مليار جنيه وارتفاع جماعى بمؤشراتها فى تعاملات بداية الأسبوع

البورصة تربح 11 مليار جنيه وارتفاع جماعى بمؤشراتها فى تعاملات بداية الأسبوع

التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد قبل نهاية أكتوبر وفق قانون العمل

التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد قبل نهاية أكتوبر وفق قانون العمل

محمد هنيدى فى ندوة اليوم السابع: يوسف شاهين قال لى"هتبقى كويس بس متبقاش بياع لبن".. وأحد المنتجين أخبرنى:"ابقى قابلنى لو نجحت".. إيفيه "قصة ولا مناظر" وش الخير .. ومحدش يقدر ينافس الزعيم.. وبحب اللكنة الخليجية

محمد هنيدى فى ندوة اليوم السابع: يوسف شاهين قال لى"هتبقى كويس بس متبقاش بياع لبن".. وأحد المنتجين أخبرنى:"ابقى قابلنى لو نجحت".. إيفيه "قصة ولا مناظر" وش الخير .. ومحدش يقدر ينافس الزعيم.. وبحب اللكنة الخليجية

شاهد جميع أهداف ساديو مانى الـ50 مع ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ساديو مانى الـ50 مع ليفربول فى الدوري الإنجليزي

سوبر كورة يكشف سر تألق رمضان صبحي فى الأهلى

سوبر كورة يكشف سر تألق رمضان صبحي فى الأهلى

التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

انتفاضة النجوم × دوريات أوروبا.. هازارد يضع بصمته الأولى مع ريال مدريد.. ميسى يفتتح سجله التهديفى فى برشلونة.. ساديو مانى يكمل مثلث الـ50 مع ليفربول.. ديربى إيطاليا بنكهة أرجنتينية.. ونيمار ملك اللحظات الحاسمة

انتفاضة النجوم × دوريات أوروبا.. هازارد يضع بصمته الأولى مع ريال مدريد.. ميسى يفتتح سجله التهديفى فى برشلونة.. ساديو مانى يكمل مثلث الـ50 مع ليفربول.. ديربى إيطاليا بنكهة أرجنتينية.. ونيمار ملك اللحظات الحاسمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة