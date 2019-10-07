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العثور على ربة منزل مقتولة داخل مسكنها بالشرقية وسرقة مشغولاتها الذهبية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:35 م
العثور على ربة منزل مقتولة داخل مسكنها بالشرقية وسرقة مشغولاتها الذهبية اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب

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عثرت فتاة علي والدتها مقتولة داخل مسكنها  بقرية شوبك أكراش بالشرقية، وتبين أن القتل بدافع السرقة، حيث تم سرقة مشغولات ذهبية من المجني عليها، وبالعرض علي نيابة ديرب نجم قررت برئاسة جمعة الششتاوي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد  التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية،  قررت تشريح الجثة  لبيان سبب الوفاة.

تلقي  اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية ، إخطارا من العقيد محمد فؤاد، مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد العثور علي "زبيدة  ط ا" 66 سنة ربة منزل  مقيمة شوبك اكراش، جثة هامدة وتبين وجود آثار خنق حول رقبتها  والجريمة بهدف السرقة، وانتقل  ضباط مباحث ديرب نجم، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، رئيس  المباحث لمسرح الجريمة، وتم نقل الجثة للمشرحة، وتشكيل  فريق بحث لكشف غموض الحادث.
 
 
 
 

 


الشرقية

ديرب نجم

شوبك اكراش

اخبار الجريمة

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