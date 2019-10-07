الطيران التركى يشن غارة شمال العراق لاستهداف مسئولة بحزب العمال الكردستانى

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أعلنت مصادر أمنية تركية ، اليوم الإثنين أن الطيران الحربى شن غارة جوية استهدف خلالها مسؤولة في حزب العمال الكردستانى شمال العراق.

ونقلت قناة "روسيا اليوم " عن المصادر قولها ، إن الطيران الحربي استهدف بشكل مباشر مسؤولة في حزب العمال الكردستاني تدعى أيفر كوردو ، خلال غارة جوية على منطقة "جبال قنديل " الواقعة شمال العراق.

وأوضحت المصادر أن أنه تم استهداف كورود ، الملقبة بـ"بسي إرزينجان" بناء على معلومات استخباراتية لجهاز الاستخبارات التركي.

يذكر أن (أنقرة ) تعتبر حزب العمال الكردستاني "جماعة إرهابية".