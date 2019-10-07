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"الطباع" يدعو لتعزيز علاقات الاردن التجارية مع المكسيك

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:56 م
"الطباع" يدعو لتعزيز علاقات الاردن التجارية مع المكسيك رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدى الطباع
وكالات

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دعا رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدى الطباع، خلال لقائه، اليوم، الاثنين، السفير الأردنى لدى المكسيك محمد التل، الى ضرورة العمل على تعزيز علاقات المملكة التجارية والاستثمارية مع المكسيك.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، أكد الطباع خلال اللقاء الذى عقد بمقر الجمعية بحضور مديرها العام طارق حجازي، ضرورة مواصلة المفاوضات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع المكسيك، بالإضافة للترويج لبيئة الاعمال بالمملكة والاستفادة من الاتفاقيات التى وقعها الاردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.

واشار الطباع إلى ان الجمعية ترتبط مع الغرفة العربية المكسيكية للصناعة والتجارة بمذكرة تفاهم تم استكمال توقيعها في عمان العام الماضي بهدف تعزيز وتقوية التعاون المشترك بين الجانبين بالمجالات الاقتصادية.

واشار السفير التل الى دور الجمعية بالترويج للبيئة الاستثمارية بالمملكة وتعريف دول العالم بأهم وأبرز الفرص والمزايا الاستثمارية المتاحة.

واكد ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين الاردن والمكسيك ومعالجة الصعوبات التي تحد من زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتركيز على السياحة الدينية واستكشاف إمكانية جذب استثمارات صناعية للمملكة.

يذكر ان صادرات المملكة الى المكسيك بلغت خلال العام الماضي نحو 8 ملايين دولار تركزت في صناعات البلاستيك واكسسوارات الملابس، مقابل 301 مليون دولار مستوردات توزعت على المركبات والأدوات البصرية والفوتوغرافية والآلات والأجهزة الميكانيكية.


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