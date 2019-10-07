الصحة: إطلاق 63 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية

أعلنت وزارة الصحة، إطلاق 63 قافلة طبية مجانية فى جميع التخصصات الطبية بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 7 وحتى 20 من شهر أكتوبر الجارى.

يأتى تنفيذ هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن النائية والمحرومة من الخدمات الطيبة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة أن القوافل تتضمن كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافةً إلى صيدلية بها كافة الأدوية، لافتاً إلى أنه سيتم إطلاق القوافل بمحافظات بورسعيد، والبحر الاحمر، والوادى الجديد، والبحيرة، والدقهلية، والمنيا، والجيزة، وجنوب سيناء، وسوهاج، والمنوفية، والاسكندرية، واسوان، ومطروح، وقنا، والإسماعيلية، وبنى سويف، ودمياط، والشرقية، والغربية، والفيوم، والقليوبية، وكفر الشيخ، والاقصر، والقاهرة، واسيوط، والسويس، وشمال سيناء.

وأضاف البيان، أنه تم إطلاق 6 قوافل طبية يومى 7 و8 أكتوبر فى مناطق الخمس كبارى مركز جنوب بورسعيد، والحمراوين مركز القصير محافظة البحر الاحمر، وبئر 5 مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، والملقة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، والسبخاوية مركز جمصة محافظة الدقهلية، وعرب السلطان مركز أبوقرقاص محافظة المنيا، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين بمنطقتي دهشور مركز البدرشين محافظة الجيزة.

من جانبها أشارت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إلى أنه سيتم إطلاق 11 قافلة طبية مجانية فى يومى 9و10 من الشهر الجارى بمناطق الكيلو 85 - أم الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، الكوامل بحرى مركز سوهاج، والأخماس مركز السادات محافظة المنوفية، والنهضة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والكينج مركز العامرية محافظة الاسكندرية، وفارس مركز كوم أمبو محافظة أسوان، وأبو غنيلة وابو حشيرة مركز برانى محافظة مطروح، والقناوية مركز نجع حمادى محافظة قنا، ووحدة الكيلو 14 مركز القنطرة غرب محافظة الاسماعيلية، وبنى عقبة مركز ببا محافظة بنى سويف، وكرم ورزوق مركز فارسكور محافظة دمياط، كما سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى بمنطقة ام رماد مركز القنايات محافظة الشرقية، فى يومى 10 و11 من الشهر الجارى.

وأضافت الصادق أنه سيتم إطلاق 4 قوافل يومى 11 و12 من شهر أكتوبر فى مناطق أم الحويطات والزعفرانة مركزي سفاجا ورأس غارب محافظة البحر الأحمر، ووادى غرندل 1و2 مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، والسعودية مركز العياط محافظة الجيزة، ودفره مركز طنطا ثان محافظة الغربية، كما سيتم إطلاق 7 قوافل طبية أخرى في مناطق م كمال مركز الفيوم، وم. شباب محسن مركز المنتزه محافظة الاسكندرية، وسندوة مركز الخانكة محافظة القليوبية، والشواولة مركز المنشاة محافظة سوهاج، والبياض مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، وطما فيوم مركز اهناسيا محافظة بني سويف، والحبيل مركز البياضية محافظة الاقصر، وذلك في يومي 12 و13 من الشهر ذاته.

وتابعت الصادق أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين فى يومى 13 و14 أكتوبر فى منطقتى جبل تفوق محافظة أسوان، ومركز شباب النور مركز المقطم محافظة القاهرة، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى في مناطق ميت يعيش مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وصندفا مركز بنى مزار محافظة المنيا، والأربعين 2 مركز باريس محافظة الوادى الجديد، وخليج القصب مركز ابوحمص محافظة البحيرة، والعاشر مركز جنوب بورسعيد، خلال يومى 14 و15 من شهر أكتوبر.

وتابعت الصادق أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية مجانية أخرى فى يومى 15 و16 من الشهر الحالى فى مناطق المنشاة الكبرى مركز القوصية محافظة اسيوط، والقلج مركز الخانكة محافظة القليوبية، ونكلا مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، كما سيتم إطلاق 12 قافلة طبية أخرى فى مناطق مركز شباب الخواطرة حي الجناين محافظة السويس، والجفادون مركز الفشن محافظة بني سويف، وكوم بلال مركز نقادة محافظة قنا، وسرابيوم مركز فايد محافظة الاسماعيلية، ودقهله مركز الزرقا محافظة دمياط، وجورمشين 7 مركز باريس محافظة الوادي الجديد، وفوكة مركز الضبعة محافظة مطروح، وبنبان قبلى مركز دراو محافظة أسوان، والزراع البحرى ك 26 مركز العجمى محافظة الإسكندرية، وأسيوط مركز العريش محافظة شمال سيناء، والخطاطبة البلد مركز السادات محافظة المنوفية، والحلافى مركز البلينا محافظة أسيوط، فى يومى 16 و17 من الشهر نفسه.

كما سيتم إطلاق قافلة طبية أخري يومى 17 و18 أكتوبر فى منطقة جزيرة النص مركز فاقوس محافظة الشرقية، وقافلتين طبيتين في منطقتي ابو طه مركز دكرنس محافظة الدقهلية، ووادى الرملة و سرابيط الخادم مركز ابوزنيمة محافظة جنوب سيناء، يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

وأخيراً سيتم اطلاق 5 قوافل طبية في يومي 19 و20 أكتوبر فى مناطق عزبة الموظفين مركز شرق محافظة الاسكندرية، و زاوية بلتان مركز طوخ محافظة القليوبية، والتحرير مركز طما محافظة سوهاج، وأبو دنقاش مركز ابشواي محافظة الفيوم، و الفتوح مركز فوة محافظة كفر الشيخ.