الشعور بوجود دم بالحلق والفم علامة على مشكلات مرضية خطيرة.. لا تهملها

كتبت هند عادل

الشعور بوجود دم فى الفم والحلق كثيرا ما نشعر به لعدة أسباب اهمها التعرض لصدمة مثل المضغ أو بلع شيء حاد،كما يمكن أن يكون بسبب قروح الفم وأمراض اللثة أو حتى تنظيف الأسنان بالفرشاة.

ووفقا لموقع "healthline" قد ينجم الدم في الحلق عن طريق العدوى أو الأدوية المضادة للتجلط أو بعض الحالات الصحية أو الصدمة التي تصيب الفم أو الحلق أو منطقة الصدر، فيما يلي بعض الأسباب المحتملة لهذه الحالة :

الصدمة في الفم أو الحلق أو الصدر، العدوى، الأدوية المضادة للتخثر، مرض اللثة، التهاب اللوزتين، مرض الانسداد الرئوي المزمن، السعال الحاد أو الطويل، سرطان الرئة، مرض السل، تضيق الصمام التاجي، الانسداد الرئوي

الإصابة أو الصدمة في الفم أو الحلق أو الصدر قد تؤدي إلى وجود دم في الفم أو البلغم، قد تحدث إصابة في فمك أو حلقك إذا عضت بشيء صلب ، أو إذا أصبت بضربة قوية في منطقة الفم أو الحلق مثل الرياضة أو حادث سيارة أو اعتداء جسدي أو سقوط.

قد يكون الدم في فمك ناتجًا أيضًا عن تقرحات الفم أو تقرحات الفم أو أمراض اللثة أو نزيف اللثة

يمكن أن تسبب ضربة للصدر كدمة رئوية أحد أعراض الضربة القاسية على منطقة الصدر يمكن أن يسعل الدم أو المخاط الملطخ بالدم.

تحدث الالتهابات عندما يدخل كائن حي مثل البكتيريا أو الفيروسات جسمك ويسبب ضررا، بعض الالتهابات يمكن أن تسبب لك سعال لعاب أو مخاط مشوب بالدم ،وتشمل هذه:

التهاب شعبي، تحمل أنابيب الشعب الهوائية الهواء من وإلى رئتيك التهاب الشعب الهوائية هو التهاب في بطانة الشعب الهوائية إذا كان التهاب الشعب الهوائية مزمنًا ، فقد تصاب بسعال ينتج البلغم الملطخ بالدم.