السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى أبو النمرس دون إصابات
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 07:58 ص
حريق شقه - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أبو النمرس دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة أبو النمرس، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
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