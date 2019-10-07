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السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ مشروعات الطاقة.. غدا بـ"اليوم السابع"

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:09 م
السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ مشروعات الطاقة.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ مشروعات الطاقة.. الرئيس يستعرض مستجدات مشروع الربط الكهربائى مع السودان وتطورات أعمال توصيل التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية بسيناء.. ويؤكد لرئيس «إيفاد»: نتطلع للعمل مع الصندوق لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتنمية الزراعية.

 

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ـ وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحدد 10 قواعد.. إجراءات صارمة لمواجهة غسل الأموال


 

ـ السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ مشروعات الطاقة.. الرئيس يستعرض مستجدات مشروع الربط الكهربائى مع السودان وتطورات أعمال توصيل التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية بسيناء.. ويؤكد لرئيس «إيفاد»: نتطلع للعمل مع الصندوق لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتنمية الزراعية
 

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السيسي

الكهرباء

تركيا

قطر

الكويت

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