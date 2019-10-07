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السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:22 م
السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة المشروعات القائمة، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في هذا الخصوص، بما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد، لاسيما محافظات الصعيد والمناطق النائية، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية قصوى في تلبية احتياجات مصر التنموية وتوفير الطاقة للأجيال القادمة وتنويع مصادرها. 

 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

 

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع جاء فى إطار متابعة سير المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء، وذلك فى إطار تدعيم منظومة الكهرباء في مصر وتحديث بنيتها التحتية.


السيسي

الكهرباء

المشروعات الاستراتيجية

الطاقة

اليوم السابع بلس

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