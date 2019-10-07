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الزراعة: لجان متخصصة لمتابعة صرف الأسمدة للخضروات وقصب السكر

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 05:00 ص
الزراعة: لجان متخصصة لمتابعة صرف الأسمدة للخضروات وقصب السكر الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية
كتب عز النوبى

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قال الدكتور عباس  الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة  الزراعة ، إن هناك  لجان متخصصة  من قبل قطاع  الخدمات الزراعية، ومديريات  الزراعة  لمتابعة صرف الأسمدة  لمحاصيل "الخضر، والفاكهة، وبنجر السكر، وقصب السكر" على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال الجمعيات الزراعية.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن  صرف الأسمدة  للخضروات وقصب السكر وغيرها من الزراعات النيلية بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة المتخصصة فى متابعة الصرف  على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيا للأزمات.

 كان اللجنة التنسيقة  للأسمدة، أكدت توفير جميع المقررات السمادية، والتزام جميع الشركات المنتجة للأسمدة بتوفير احتياجات الموسم الجديد، موضحة أنه يتم سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، و هناك اجتماعات دورية مع 7 شركات منتجة للأسمدة، وكل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة ، لتوريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة.


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الخدمات الزراعية

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