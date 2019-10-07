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"الزراعة" تحدد 6 توصيات لجميع الأصناف المتأخرة للبلح ومكافحة أمراض النخيل

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 12:00 ص
"الزراعة" تحدد 6 توصيات لجميع الأصناف المتأخرة للبلح ومكافحة أمراض النخيل نخيل - أرشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر " اليوم السابع"،  عدد من التوصيات والإرشادات الفنية التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة  الزراعة، لمتابعة زراعات النخيل خاصة فى جمع  ثمار الأصناف المتأخرة أو مكافحة الآفات وسوسة النخيل والأمراض الفطرية خلال شهر أكتوبر الجارى وهى كالتالى.

-جمع ثمار الأصناف النصف جافة.

-يراعى عدم إجراء عملية تقليم أشجار النخيل عقب جمع المحصول للوقاية من الإصابة بسوسة النخيل .

-يجب المرور الدوري المستمر للأشجار والفسائل لاكتشاف أى إصابة بسوسة النخيل الحمراء ويتم العلاج بمجرد اكتشاف أى إصابة .

-إزالة النخيل شديد الإصابة وتقطيعه إلي أجزاء ووضعها داخل حفرة عمقها متر ونصف وتغطي بجير حي أو محاليل أحد المبيدات الموصي بها .

-لمكافحة مرض أعفان الجذور  يتم معاملة الفسائل بأحد المبيدات الفطرية الموصي بها.

-يتم غمر الفسائل قبل الزراعة في مبيد توبسين أم 70 بمعدل 3جم / لتر ماء + 2جم / لتر ماء مبيد ريزو لكس .

 


زراعات النخيل

امراض النخيل

سوسة النخيل

فسائل النخيل

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