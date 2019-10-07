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"الرى" تنظم معرضا للمؤسسات العاملة فى قطاع المياه بمؤتمرها الشهر الحالى

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 07:00 ص
"الرى" تنظم معرضا للمؤسسات العاملة فى قطاع المياه بمؤتمرها الشهر الحالى الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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أكدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أنه سيتم تنظيم معرض على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه المقرر عقده فى الفترة من 20-24 أكتوبر 2019 بالقاهرة، بعنوان "الاستجابة لندرة المياه" و تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتنظمه وزارة الرى بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.

وأضافت سيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المعرض سيقام بالتوازى مع أنشطة الأسبوع، وسيتيح الفرصة لجميع المؤسسات العامة والخاصة فى قطاع المياه وقطاع الأعمال والصناعات ذات الصلة، لعرض أنشطتها وبرامجها ومنتجاتها، هاذ بالإضافة إلى عرض الابتكارات والأفكار الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة فى المجالات المتعلقة بالمياه، مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا الحفاظ على المياه.

و قالت وزارة الرى، فى تصريحات سابقة إن المؤتمر سيكون بمثابة فرصة للأكاديميين والعلماء وصانعى السياسات وخبراء الموارد المائية من جميع أنحاء العالم لعرض ومناقشة القضايا والخطط والإجراءات الرئيسية المتعلقة بالاستجابة لتحديات ندرة المياه كما أنه يهدف إلى عرض ما تم إنجازه خلال العام الماضي لترجمة الرؤية التي تم وضعها فى أسبوع القاهرة الأول للمياه 2018 إلى إجراءات نحو أفضل الممارسات وخطط التنفيذ المناسبة بالإضافة إلى التـأكيد على نقل المعرفة والحصول عليها من خلال دعم نماذج الأعمال العامة والخاصة الناجحة وتحديد الفرص  والعوائق واحتياجات بناء القدرات، والذى يأتى تتويجاً  للنجاح الذى حققه أسبوع القاهرة الأول للمياه العام الماضى.

 


وزارة الموارد المائية والرى

اسبوع القاهرة للمياه

الرئيس عبد الفتاح السيسى

المياه

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