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الحكم فى إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية طلاب حلوان" 3 نوفمبر المقبل

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:15 م
الحكم فى إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية طلاب حلوان" 3 نوفمبر المقبل المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان"، لـ3 نوفمبر للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد جماد وباهر بهاء الدين، وأمانة سر معتز مدحت ووليد رشاد.

كانت المحكمة قضت فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازى غيابيا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية "طلاب حلوان".

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


خلية طلاب حلوان

محكامة طلاب حلوان

جنايات القاهرة

المستشار حسن فريد

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