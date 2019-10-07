الحبس سنة و غرامة 5 آلاف جنيه للمتهم بحيازة أسلحة وذخائر نارية بمدينة نصر

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة المتهم حسام حسن، بالحبس سنة،وغرامة 5 آلاف جنيه، بتهمة حيازة أسلحة وذخائر نارية بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار على محمد عمر الهوارى، وعضوية المستشارين حسين عبد الرؤف عبد المنصف زهران، و أشرف عبد الوهاب كمال الدين العشماوى، وخالد فخرى خالد الشلقامى، وسكرتارية خالد عبد المنعم.

وأسندت النيابة المتهم حسام حسن، عاطل، تهمة حيازة طبنجة، و8 طلقات من ذات العيار، بمحيط قسم مدينة نصر، بدون تصريح، وبالكشف عن السلاح تبين أنه مبلغ بسرقته.