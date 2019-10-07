الجارديان: قطر فشلت فى التحقيق حول الوفاة المفاجئة لمئات العمال المهاجرين

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن قطر فشلت فى التحقيق فى الوفيات المفاجئة لمئات من العمال المهاجرين، وقالت إن المئات من العمال يموتون كل عام في الدولة المضيفة لكأس العالم 2022 ، وتعزى السلطات القطرية معظم الوفيات إلى النوبات القلبية أو "لأسباب طبيعية" ، وكثير منهم من الشباب الذين يموتون أثناء نومهم - وهي ظاهرة يطلق عليها محليا "متلازمة الموت المفاجئ".

وكانت صحيفة "الجارديان" ذكرت الأسبوع الماضي أن مئات الآلاف من العمال يتعرضون لمستويات قاتلة من الإجهاد الحراري ، ويعملون فى درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية لمدة تصل إلى 10 ساعات في اليوم. وتضع درجات الحرارة المرتفعة ضغطًا كبيرًا على القلب والأوعية الدموية ، ويقول أخصائيو أمراض القلب إن هناك صلة مباشرة بين الإجهاد الحراري والأعداد الكبيرة من العمال الشباب الذين يموتون في أشهر الصيف.

وأوضحت الصحيفة أنه في معظم الحالات ، لا يتم إجراء عمليات تشريح على أجساد العمال المهاجرين ، الذين تُعزى وفاتهم إلى أسباب قلبية أو "طبيعية".

وفى عام 2014 ، أوصى تقرير من شركة القانون الدولى DLA Piper ، محامي النظام القطري،"بشدة" بإجراء تحقيق في وفاة العمال المهاجرين من السكتة القلبية. ومع ذلك فقد فشلت حتى الآن في اتخاذ إجراء.

توفي ما لا يقل عن 1025 من النيباليين في قطر بين عامي 2012 و 2017 ، 676 منهم لأسباب تعتبر طبيعية. وتشمل الأسباب السكتة القلبية والنوبات القلبية وفشل الجهاز التنفسي و "المرض" ، وفقًا لعدد من المصادر الرسمية ، بما في ذلك مجلس العمالة الأجنبية ، وهي وكالة حكومية في نيبال مسؤولة عن رعاية العمال المهاجرين.