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التعليم: زيادة الحصص للمعلمين مقابل 15 جنيها للحصة و200 جنيه للمنتدب خارج إدارته

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:28 م
التعليم: زيادة الحصص للمعلمين مقابل 15 جنيها للحصة و200 جنيه للمنتدب خارج إدارته الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المعلم الذى يتقدم للمسابقة متاح له استكمال الأوراق والشهادات المطلوبة لمدة 3 شهور حتى يناير المقبل وإذا لم يستكمل سيتم اختيار آخر بدلا منه، موضحا أن الشهادة المهارية أو ما تسمى بشهادة المعلم ستكون الأول فى قواعد الاختيار والمفاضلة.
 
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن معلم التربية الرياضية يجب أن يكون لدية عضوية فى الاتحادات الرياضية للتعاقد معه، مشيرة إلى أن عجز المعلمين وصل إلى 320 ألف نتيجة تراكمات منذ سنوات طويلة، موضحا أن الإجراءات القديمة التى كانت تتبع لم تحل المشكلة، قائلا :"نرغب أن تكون المدرسة مع حلول 2022 وحدة قائمة بذاتها، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة النصاب القانونى لحصص المعلمين لمن يرغب مقابل 15 جنيه للحصة بإجمالى تكلفة تصل إلى 400 مليون جنيه، وسيتم التعامل معها من خلال برنامج إلكترونى، مع صرف 200 جنيه لأى معلم يتم انتدابه خارج إدارته.
 

التربية والتعليم

عجز المعلمين

مسابقة تعيينات جديدة فى التربية والتعليم

التعاقد مع معلمين

اخبار التعليم

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