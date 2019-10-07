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التعليم: انطلاق الدراسة بمدرستى "الحُلى والمجوهرات" خلال أيام

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 04:00 ص
التعليم: انطلاق الدراسة بمدرستى "الحُلى والمجوهرات" خلال أيام الدكتور محمد مجاهد- نائب وزير التعليم
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن الدراسة ستنطلق فى مدرستى الحلى والمجوهرات بالعبور والكترو مصر، تخصص صيانة كهرباء بالسلام خلال الأسبوع الجارى، موضحا أن مدرسة العبور ما زالت تجرى مقابلات لأعضاء هيئة التدريس.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة، لإطلاق مدرسة إليكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وتعتبر مدرسة إليكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمحافظة القليوبية متخصصة في مجال الصيانة الكهربائية، ويعد من أهم المجالات الصناعية التى يحتاجها سوق العمل المحلى والدولى بشكل كبير فى الآونة الأخيرة.

وتعمل المدرسة على إعداد عمالة فنية مؤهلة للعمل بمجال الصيانة الكهربائية داخل وخارج مصر، وذلك من خلال مراعاة تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، حيث سيتم تطبيق الجانب النظري بالمدرسة على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات والجانب العملي من خلال توفير ورش عمل وتدريبات عملية للطلاب بالمصانع والشركات لضمان مواكبة التدريب للمستجدات التكنولوجية في مجال الصيانة الكهربائية.

كما وقعت الوزارة أيضا برتوكول تعاون لإنشاء تخصص الحلى والمجوهرات بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالعبور لاستيعاب 200 طالبا يدرسون خلال العام الدراسى الحالى مجال صناعة الحلى والمجوهرات.


التربية والتعليم

مدرسة العبور للحلى والمجوهرات

مدرسة الكترو مصر للالكترونيات

اخبار التعليم

اليوم السابع بلس

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