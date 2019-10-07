التعليم: التقدم لمسابقة التعاقدات الجديدة مع المعلمين سيستمر لمدة 10 أيام

كتب محمود طه حسين

أكد محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، أن موضوع تعيينات المعلمين والتعاقد معهم سيكون على مراحل طوال العام الدراسى.

وكشف نائب وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفى، أن الوزارة لديها آليات كاملة لكشف أى شخص له انتماءات قائلا : "سلامة أولادنا لا تحتاج إلى تفكير وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك إجراءات أخرى ضد البعض من العاملين.

وأوضح أن هناك رسوم إدارية للتأكد ومراجعة بيانات المتقدمين والمسابقة ستكون على مراحل متعددة، والتقديم سيكون لمدة 10 أيام إلكترونيا، وسيتم عقد اختبارات للمتقدمين، منها مرحلة التقدم ومرحلة فرز الأوراق ومرحلة المفاضلة ومرحلة التظلمات، وسيكون هناك معلومات تقدم المتقدمين لتسهيل الإجراءات لديهم، وسيكون هناك تواصل من خلال الفيس بوك والواتس أب والكول سنتر، وسيكون هناك مرحلتين للتسجيل والتقديم منها مرحلة التسجيل بالبيانات ومرحلة التسجيل التولى، وتبدأ أولى هذه الخطوات بإنشاء حساب وإدخال البيانات بالمستندات، وأيضا لأول مرة يتم السماح للمتقدم برفع السيرة الذاتية، كما توجد بيانات اختيارية وإجبارية.