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"التضامن": تفعيل مشروعات وبرامج الوزارة لصالح الفئات الأكثر احتياجا

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 06:03 م
"التضامن": تفعيل مشروعات وبرامج الوزارة لصالح الفئات الأكثر احتياجا وزارة التضامن الاجتماعى،ارشيفيه
كتب مدحت وهبة

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أكدت وزيرة التضامن الاجتماعىّ، على ضرورة تجويد الخدمات المقدمة عبر الوحدات والإدارات الاجتماعية مع تفعيل كافة المشروعات والبرامج لصالح الفئات الأكثر احتياجا، من خلال جهاز وظيفى على درجة عالية من الاحترافية والكفاءة بما يضمن تحقيق الاستهداف من برامج وخدمات الوزارة.

جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة، مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر للوقوف على أنشطة المديرية المختلفة والمشروعات التى تشرف عليها ومتابعة معدلات التنفيذ والانجازات المتحققة بالبرامج والمبادرات الخاصة بالوزارة.
 
واستعرض اللقاء ملامح الخطة التدريبية المنفذة لرفع كفاءة العاملين  بالمديرية وتقديم الدعم الفنى لهم، حيث بدات الوزارة فى تطبيق خطة للبرامج التدريبية  لرفع كفاءة العنصر البشرى، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين على مستوى المحافظات، حيث شهدت محافظة البحر الأحمر الانطلاقة الأولى لها.
 
وخلال زيارتها للمديرية تفقدت عدد من المشروعات  الاجتماعية، حيث قامت بزيارة مركز التدريب الإدارى بالبحر الأحمر، والذى يقع بمنطقة شمال الأحياء بالغردقة على مساحة ما يزيد على  700 متر مربع، ويتكون من مبنين ويضم  64 غرفة مجهزة للإقامة وقاعة اجتماعات وقاعات للمحاضرات وسكن للعاملين ومطعم وقاعة مؤتمرات كبيرة وعدد من القاعات للكمبيوتر كما يضم أجهزة ووسائل تدريب.
 

 


التضامن

مشروعات وبرامج

الفئات الاكثر احتياجا

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