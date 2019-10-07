التصريح بدفن جثة شاب توفى غرقا فى مياه النيل بالصف

صرحت النيابة العامة فى جنوب الجيزة بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقا بعدما اختل توازنه أثناء وقوفه أعلى حجر مجاور لنهر النيل، وسقط بالمياه، وتبين من التحريات عدم وجود شبهة جنائية.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل، بمنطقة الصف، وتمكن عدد من الأشخاص، من انتشال جثة الشاب، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وذكر شهود عيان، أن الشاب الغارق يدعى " عبد الرحمن. ع "، اختل توازنه أثناء وقوفه بجوار نهر النيل، مما أسفر عن سقوطه وغرقه، لعدم إجادته السباحة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.