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التأديبية تعاقب مدير مديرية الأوقاف لإغلاقه دور أعلى مسجد

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:30 م
التأديبية تعاقب مدير مديرية الأوقاف لإغلاقه دور أعلى مسجد مسجد-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير مديرية الأوقاف سابقًا بمحافظة المنيا بدرجة وكيل وزارة بعقوبة اللوم، وخصمت أجر شهر من راتب مدرس وإمام وخطيب منتدب رئيسًا لقسم المساجد بإدارة اوقاف المنيا، لخروجهم على مقتضي الواجب الوظيفي ولم يراع أي منهم مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية . 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن . 
 
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المحال الأول بصفته أصدر قرار بغلق الدور الثانى أعلي أحد المساجد ، برغم عدم تبعيته للأوقاف، مما أدي الي حرمان الجمعية الشرعية والتى مقرها بهذا الدور من مزاولة نشاطها بالمخالفة للوائح، رغم أن المبنى له مدخل منفصل عن المسجد .
 
وأضافت المحكمة، بأن المحال الثانى بصفته خطيب مسجد ، لم يعرض على وزير الأوقاف عدم تبعية المسجد المغلق لوزارة الأوقاف.
 
 

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اليوم السابع بلس

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