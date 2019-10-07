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البورصة تربح 11 مليار جنيه وارتفاع جماعى بمؤشراتها فى تعاملات بداية الأسبوع

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:11 م
البورصة تربح 11 مليار جنيه وارتفاع جماعى بمؤشراتها فى تعاملات بداية الأسبوع البورصة المصرية
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سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11 مليار جنيه ليبلغ مستوى 7ر724 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 5ر1 مليار جنيه منها نحو 2ر616 مليون جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين، وصفقات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 5ر1% ليغلق عند مستوى 72ر14431 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 54ر1% مسجلًا 33ر530 نقطة، كما ارتفع مؤشر (ايجي اكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 44ر1% لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 31ر1416 نقطة.

وفي ختام تعاملات اليوم، سجلت أسعار أسهم 113 شركة ارتفاعًا، فيما تراجعت أسعار أسهم 27 شركة وحافظت34 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.


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