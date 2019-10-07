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الاندبندنت: صديقة جونسون تشعر بالـ"خيانة" لعدم تواصله معها بعد الأزمة

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 01:51 م
الاندبندنت: صديقة جونسون تشعر بالـ"خيانة" لعدم تواصله معها بعد الأزمة بوريس جونسون وصديقته الأمريكية
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن جنيفر آركوري، رائدة الأعمال الأمريكية صديقة رئيس الوزراء البريطانى، اعترفت بأنها تشعر "بالخيانة" من قبل بوريس جونسون خلال مقابلة تلفزيونية رفضت خلالها 4 مرات أن تقول ما إذا كانت تربطهما علاقة غرامية.

 

وقالت سيدة الأعمال الأمريكية إنها لم تتلق أي اتصال من رئيس الوزراء منذ اندلاع ضجة خاصة بعلاقتهما عندما كان جونسون عمدة لندن، ومنحها امتيازات من قبل الحكومة، مثل تلقيها الأموال العامة والمشاركة فى بعثات التجارة الخارجية.

 

وردا على سؤال من سوزانا ريد، مذيعة " صباح الخير بريطانيا " عما إذا كانت "تشعر بالخيانة" ، أجابت آركوري: "بالطبع". لكنها أضافت: "أعتقد أن بوريس لديه ما يكفي للتعامل معه الآن ... لا أحتاجه الآن . بريطانيا تحتاجه الآن ".

 

وقالت إنها توقفت عن التحدث بانتظام إلى جونسون عندما أصبحت حاملاً في نهاية عام 2016.

 

قالت آركوري ، التي أجرت أول مقابلة تلفزيونية لها حول الفضيحة ، إنها التقت بجونسون في حدث تجاري في عام 2011 ووجدته "مثيرًا للاهتمام". ادعت أنهما تحدثا في وقت لاحق حول "اهتمامهما المتبادل بالأدب الكلاسيكي" وحفظت رقم هاتفه الشخصي باسم رمزى "الإسكندر الأكبر".

 

وكان جونسون كتب خطابًا مرجعيًا لآكوري ، وهي طالبة تبلغ من العمر 27 عامًا تنهي دورة في الأعمال لمدة عام في لندن ، عندما تقدمت بطلب للحصول على وظيفة بقيمة 100000 جنيه إسترليني في إدارة شركة تكنولوجيا تمولها الحكومة في عام 2012. .

 

تم رفض طلبها لكنها استمرت في إنشاء سلسلة من الشركات التي منحت 126000 جنيه إسترليني من الأموال العامة ورافقت جونسون في ثلاث رحلات تجارية خارجية.


بوريس جونسون

رئيس وزراء بريطانيا

جينفر اركورى

بريكست

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