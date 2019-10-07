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الأوقاف: 12 سيدة لأول مرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة آمنة نصير

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:52 م
الأوقاف: 12 سيدة لأول مرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة آمنة نصير الدكتورة آمنة نصير
كتب إسماعيل رفعت

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قررت وزارة الأوقاف، ضم عدد جديد من السيدات إلى عضوية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ليبلغ عددهن فى دورته الحالية للعام الحالى 2019 / 2020م، 12 عضوا بمختلف لجان المجلس.

وأسندت الاوقاف، رئاسة لجنة الأسرة والطفل إلى د. آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، لتكون أول سيدة ترأس إحدى اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بقضايا المرأة، والاستفادة من جهودها أستاذة وباحثة وواعظة.

وشمل القرار الدكتورة آمنة نصير عميد كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر الشريف الأسبق، وعضو مجلس النواب، والدكتورة مهجة غالب عبد الرحمن عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر السابق وعضو مجلس النواب، والدكتورة  يوهانسن يحيى محمد عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم .

وتضمن القرار الدكتور مها محمد عقل عميد طب الأزهر بنات سابقًا، والدكتورة زينب عبد السلام أبو الفضل أستاذ الفقه المساعد بكلية الآداب جامعة طنطا، والدكتورة إسراء عبد السيد حجر أستاذ اللغة الصينية بجامعة عين شمس، والدكتورة أمل سويدان أستاذ تكنولوجيا التعليم ووكيل الدراسات العليا بمعهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة، والدكتورة هدى مصطفى محمد عبد الرحمن أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بسوهاج.

وشمل القرار الدكتورة هاجر سعد الدين رئيس شبكة القرآن الكريم الأسبق، والدكتورة نادية مبروك رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، والدكتور مها مدحت رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية سابقًا، والدكتورة هدى حميد مدير إدارة الإعلام بوزارة الأوقاف.
 

 


وزارة الاوقاف

المجلس الاعلى للشئون الاسلامية

امنة نصير

الاوقاف

اعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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