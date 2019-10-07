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الأوقاف تستحدث لجنة للدراسات الأفريقية بـ "الأعلى للشئون الإسلامية"

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:30 م
الأوقاف تستحدث لجنة للدراسات الأفريقية بـ "الأعلى للشئون الإسلامية" قيادات وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت

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أعلنت وزارة الأوقاف، استحداث لجنة جديدة ضمن اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وهي لجنة الدراسات الأفريقية برئاسة الدكتور سيد فليفل  العميد الأسبق لمعهد الدراسات الأفريقية وعضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ، ُتعنى هذه اللجنة بالبحوث والدراسات المتصلة بالشأن الأفريقي قصد تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية .

من جانبها أكدت الأوقاف، أن جذورنا مع القارة الأفريقية عميقة ، وتاريخنا معها تاريخ مشرف ، ولمصر في القلب منها مكانة عظيمة ، فقط نريد أن نعود وبقوة إلى هذه الجذور ،وأن نقوم بالدور الذي كنا نقوم به عبر تاريخنا القديم والوسيط والحديث من مساعدة ومساندة دول هذه القارة ما وسعنا ذلك ، ونحن نمتلك من الرؤى والخبرات ما يشكل إضافة لهذه القارة .

وقال بيان صادر عن الوزارة ، علينا جميعًا كتابا ومفكرين أن نجعل من الشأن الأفريقي محورًا هامًّا وأساسًا ، وأن نعمل على خلق رأي عام بأهمية دورنا الأفريقي ، وأهمية علاقتنا الأفريقية ، وأنها إضافة كبيرة إلى رصيدنا الدولي والاستراتيجي وليست خصما منه ، كما أننا – أيضا – إضافة كبيرة إلى رصيد القارة العظيمة ولسنا خصما منه ، وأن نقدر لأشقائنا الأفارقة دورهم البناء في النهوض بالقارة، في إطار ما حققته بعض دولها من مستويات تبشر بأمل كبير للقارة كلها ، مشيرا الى أننا في حاجة الى أن نعمل مع أشقائنا الأفارقة ، وأن نستثمر معا ، وأن ننشئ شراكات واسعة مع دول القارة ، من باب التنمية الشاملة لجميع دولها وصالح جميع شعوبها .

 

 


وزارة الاوقاف

الدراسات الافريقية

العلاقات الافريقية

المجلس الاعلى للشئون الاسلامية

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