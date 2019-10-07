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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لضبط النفس فى شمال غرب سوريا

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 07:02 م
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لضبط النفس فى شمال غرب سوريا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
رويترز

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ذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه يدعو جميع الأطراف في شمال غرب سوريا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وذلك بعد أن سحبت الولايات المتحدة قواتها من المنطقة مما يمهد لضربة تركية على القوات التي يقودها الأكراد والمتحالفة مع واشنطن.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش "من المهم للغاية أن يمارس جميع الأطراف أقصى درجات ضبط النفس في هذا التوقيت".

وأضاف "الأمين العام يؤكد كذلك على الحاجة لحماية البنية الأساسية المدنية في جميع الأوقات وعلى ضرورة ضمان وصول "الدعم" الإنساني للمدنيين المحتاجين على نحو آمن ومستمر ودون عوائق".


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