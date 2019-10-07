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اعرف إزاى تعزز ذاكرتك فى المدرسة والامتحانات

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 05:27 م
اعرف إزاى تعزز ذاكرتك فى المدرسة والامتحانات الذاكرة أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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قال الباحثون إن هناك ثلاثة هياكل للذاكرة الرئيسية: الذاكرة الحسية والعمل والذاكرة طويلة الأجل، وباستخدام هذه النصائح ، يمكنك تنشيط الثلاثة لتعزيز طريقة دراستك.

1. حاول أن تتعلم نفس المحتوى بطرق مختلفة

تنشيط الذاكرة الحسية الخاصة بك هي الخطوة الأولى، وتعتمد الذاكرة الحسية على الحواس (البصر والسمع والشم والذوق واللمس).

لذلك فكر في الأمر - لتنشيط ذاكرتك الحسية ، يجب عليك تنشيط أكبر عدد ممكن من الحواس، ونحن نستخدم بشكل أساسي حاسة (الصوت) عند التعلم، لكن العديد من المجالات الدراسية تستخدم أيضًا أكثر من هذين الحواسين. على سبيل المثال ، فإن الفنون البصرية تتطلب اللمس.

وبدلاً من مجرد قراءة كتابك المدرسي، حاول أن تتعلم استخدام المساعدات المرئية مثل الملصقات والعروض التقديمية والفيديوهات عبر الإنترنت.

عندما ننشط ذاكرتنا الحسية ، فإننا نشارك في عمليات الاهتمام والإدراك.

 

2. تعلم الأجزاء الأسهل أولاً
 

حاول إتقان الأجزاء الأسهل أولاً ، حتى تتمكن من تذكر تلك المعلومات بسرعة أكبر دون استخدام الموارد المعرفية غير الضرورية. ثم انتقل إلى الأصعب.

 

3. ربط المعلومات

حاول شرح ما تعلمته لشخص ما دون معرفة بالمحتوى، وإذا كنت قادرًا على تعليم شخص ما بفعالية ، فهذا يعني أنك تتمتع بفهم سليم.

وتحتوي الذاكرة طويلة المدى بشكل عام على سعة لا حصر لها ، ولكنها مجرد بنية تخزين.


الذاكره

تحسين الذاكره

المدرسه

المذاكره

تعزيز الذاكره

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