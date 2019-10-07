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اعرف أهمية الكالسيوم لطفلك والكمية المناسبة لعمره

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:00 ص
اعرف أهمية الكالسيوم لطفلك والكمية المناسبة لعمره الكالسيوم
كتبت فاطمة خليل

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الكالسيوم من أهم المعادن التى تبني العظام، وهو ما يجعله مفيداً للأطفال بشكل خاص، حيث إنه يساعد الجسم بالعديد من الطرق، حيث يحافظ الكالسيوم على عمل الأعصاب والعضلات ويلعب دورًا في الحفاظ على صحة القلب، فى هذا التقرير نتعرف على أهمية الكالسيوم لطفلك والكمية المناسبة له حسب عمره، وفقاً لموقع "Kids health".

فوائد الكالسيوم للطفل

يساعد الكالسيوم الأطفال على بناء عظام قوية، ويحميهم من فقدان العظام في وقت لاحق في الحياة.

-يحتاج الأطفال الصغار والرضع إلى الكالسيوم وفيتامين د للوقاية من مرض يسمى الكساح، والذى يؤثر على العظام ويسبب تقوس الأقدام والتقزم وألم العضلات.

الكالسيوم 1
الكالسيوم 

مصادر الكالسيوم

من بين أفضل المصادر الطبيعية للكالسيوم:

-الحليب.

-الزبادي.

-الجبن الصلب، مثل الشيدر.

-لا تؤثر نسبة الدهون في الحليب وأطعمة الألبان الأخرى على محتواها من الكالسيوم.

-بعض الأطفال لا يستطيعون تناول الألبان، ويمكنهم الحصول على الكالسيوم من الأطعمة الأخرى، مثل:

-التوفو.

-فول الصويا.

-القرنبيط والخضروات الورقية.

-اللوز وبذور السمسم.

-الفاصوليا البيضاء والحمص.

-البرتقال والتين والخوخ.

ما الكمية التى يحتاجها طفلك من الكالسيوم ؟

يتم قياس الكالسيوم بالملليجرام (ملج)، لكن من الأفضل أن يحصل الأطفال على معظم الكالسيوم من الطعام.

-يحتاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر إلى 200 ملليجرام من الكالسيوم في اليوم.

-يحتاج الأطفال من عمر 6 إلى 11 شهرًا إلى 260 ملليجرام من الكالسيوم يوميًا.

-الأنواع الوحيدة من اللبن التي يجب أن يتناولها الأطفال هي حليب الأم أو الحليب الصناعي.

-لا تعطي حليب البقر أو أي نوع آخر من الحليب للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.

-يحتاج الأطفال الكبار إلى المزيد من الكالسيوم مع تقدمهم في السن:

- يحتاج الأطفال من عمر 1-3 سنوات إلى 700 ملليجرام من الكالسيوم في اليوم (2-3 وجبات).

يحتاج الأطفال من عمر 4-8 سنوات إلى 1000 ملليجرام من الكالسيوم في اليوم (2-3 حصص).

يحتاج الأطفال والشباب من عمر 9 إلى 18 عامًا إلى 1300 ملليجرام من الكالسيوم يوميًا (4 حصص).

 


مصادر الكالسيوم

فوائد الكالسيوم

فوائد الكالسيوم لبناء العظام

الكالسيوم

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