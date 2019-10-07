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استعجال التحريات حول عاطل ضبط بحوزته حشيش وسلاح فى باب الشعرية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:48 م
استعجال التحريات حول عاطل ضبط بحوزته حشيش وسلاح فى باب الشعرية مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب سليم على

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تباشر نيابة باب الشعرية الجزئية، التحقيق مع عاطل ضبط بحوزته 450 جرام حشيش وطبنجة صوت فى دائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه أثناء مرور ضباط قسم شرطة باب الشعرية، وبصحبتهم القوة المرافقة بشارع درب الاقماعية دائرة القسم، تمكنوا من ضبط "م. ن"، 33سنة، عاطل، حال استقلاله السيارة رقم د ع ج 213 "ملك والده" وبحوزته سيجارة مشتعلة بداخلها خليط من مادة التبغ وجوهر الحشيش المخدر.

 

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على" طبنجة صوت عيار 9مم وخزينة بداخلها 12 طلقة صوت من ذات العيار، 450 جرام حشيش، 7200 جنيه، سلاح أبيض "كتر"، 3 هاتف محمول"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


مباحث القاهرة

تجارة المخدرات

باب الشعرية

بيع الحشيش

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