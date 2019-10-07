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ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود سهم الأهلى المتحد

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 07:47 م
ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود سهم الأهلى المتحد بورصة
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.47% رابحا 7.06 نقطة ليغلق عند مستوى 1519.04 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.5 مليون سهم بقيمة 794.3 ألف دينار، وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 31.17% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.71%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.26% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.
 
 
 
 

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